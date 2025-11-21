Mexicano conductor en la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 bromeó acerca de viajar con la familia

La Ferrari Cavalcade Adventure 2025 pasó por Río Gallegos y dejó anécdotas, imágenes y declaraciones que sorprendieron a los vecinos. Entre los 59 autos que recorren la Patagonia, un conductor mexicano relató cómo vive el viaje familiar y reveló el lado más descontracturado de la exclusiva travesía.

