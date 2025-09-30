Morena Rial volvió a quedar detenida

La influencer de 26 años, hija del periodista Jorge Rial, fue detenida tras incumplir las medidas judiciales que le permitieron seguir el proceso en libertad luego de un robo en Villa Adelina.

La detención se concretó en un departamento del barrio porteño de Caballito, con intervención del Comando de Patrullas de San Isidro y la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad.

La fiscalía informó que Rial no inició el tratamiento psicológico y psiquiátrico ordenado, no asistió a las comparecencias quincenales y no acreditó sus medios de subsistencia, además de ausentarse sin justificación en varias semanas de agosto y septiembre.

El caso se originó el 18 de enero cuando la joven participó de un robo en una vivienda deshabitada de Villa Adelina, manejando un vehículo mientras sus cómplices forzaban una ventana para ingresar a la propiedad. Está imputada por “robo agravado por efracción y escalamiento”, un delito con penas de 3 a 10 años de prisión.