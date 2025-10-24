Multiples allanamientos por droga en Río Gallegos

La Policía de Santa Cruz realizó cuatro allanamientos simultáneos este viernes por la mañana, secuestrando más de un kilo de cocaína, marihuana, armas y municiones . Además, hubo varias personas detenidas, puestas a disposición de la Justicia Federal.

Los operativos contaron con el despliegue de distintas divisiones, incluyendo Fuerzas Especiales y Canes policiales 🐕‍🦺. El Ministerio de Seguridad destacó que estos procedimientos forman parte de la lucha sostenida contra el narcotráfico en Santa Cruz, e instó a los vecinos a colaborar con información sobre actividades ilícitas.

