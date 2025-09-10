Obra de gas en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos

Distraigas S.A., junto a la empresa Chimen Aike, avanza con la instalación de la nueva red de gas que beneficiará a las familias del barrio 22 de Septiembre. Desde este martes, ya está en funcionamiento una tunelera de gran porte que permitirá realizar la conexión de manera subterránea debajo de la Ruta Nacional N°3, garantizando mayor seguridad y continuidad en la obra.

“Ya estamos instalando la tubería y esperamos que en los próximos 60 días el caño esté transportando gas ; el único sentido de esta obra es darle una mejor calidad de vida a los vecinos”, destacó Rubén Aranda, empresario a cargo del proyecto. A pesar de algunos retrasos por exigencias municipales y actos de vandalismo , la instalación de la tubería sigue su curso, consolidando la obra pública en la ciudad.

