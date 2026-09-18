Ordenan paralizar el proyecto petrolero León Marino tras una cautelar de la Justicia Federal

La Justicia Federal de Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto en el juzgado de Río Grande, otorgó una medida cautelar impulsada por el CECIM La Plata que ordena paralizar de manera inmediata las actividades de las corporaciones petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en el proyecto “León Marino”, ubicado a 220 kilómetros de las Islas Malvinas.

En diálogo con La Mañana de LU12, Moisés Solorza, exsecretario de Energía de Tierra del Fuego, analizó los alcances del fallo y destacó la importancia de los antecedentes ambientales y legales. Explicó que la medida notifica a las bolsas internacionales donde operan los fondos de financiamiento, advirtiendo sobre posibles embargos y multas que desalientan la inversión extranjera en la zona en controversia del Atlántico Sur.