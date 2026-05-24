¡Otra ganadora de la trivia mundialista de La Opinión Austral!

El periodista deportivo Nicolás Boccalón salió nuevamente a las calles de Río Gallegos para desafiar a los peatones.

El conductor del segmento desafía a los peatones con preguntas de cultura general sobre el fútbol internacional.

Los participantes responden sobre el retiro de Ángel Di María en el Mundial 2022 y las participaciones mundialistas de Diego Maradona.

Finalmente, tras contestar correctamente la cantidad de Copas del Mundo obtenidas por Brasil, una vecina resulta ganadora.

Como premio por su conocimiento futbolístico, la mujer se lleva la camiseta oficial del medio.