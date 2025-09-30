Mirtha Legrand recibió un emotivo homenaje durante la ceremonia de los Martín Fierro, donde todo el público se puso de pie para aplaudir su extensa y destacada carrera. Conmovida, recordó sus inicios en un “saloncito chiquito” y los comienzos de la premiación. En su discurso, también compartió un sentido intercambio con Luis Ventura, presidente de Aptra.
#MartínFierro #MirthaLegrand #Homenaje #TelevisiónArgentina #Premios #Trayectoria #Aptra
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario