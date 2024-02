Paritaria docente: no hubo oferta del Gobierno de Santa Cruz y pasaron a un nuevo cuarto intermedio

En la anterior mesa de negociación, el Gobierno de Santa Cruz ofreció un 20% de aumento a los gremios docentes, quienes rechazaron la propuesta. Desde ADOSAC aseguraron que “si la propuesta salarial no se acerca a lo solicitado, habrá un no inicio de clases y paro por 48 horas”. Este sábado el Gobierno no realizó otra oferta y quedaron en reunirse el domingo.