Participación internacional en la categoría infantil de la Corrida del Diario Crónica

En la 60° Corrida Internacional del Diario Crónica, la ganadora de la categoría U8 femenino fue Isabella, una pequeña que vive en España y se quedó con el primer puesto en los 80 metros.

En la misma prueba, su prima Alina logró el segundo lugar, completando un destacado desempeño familiar en la competencia.

Su papá, Juan Pablo, contó a La Opinión Austral que toda la familia es oriunda de Comodoro Rivadavia y que emigraron a España hace tres años en busca de una mejor calidad de vida.

La abuela no pudo ocultar la emoción y expresó: “Estoy muy contenta porque mis tres nietos corrieron: Gaetano, Isabella y Alina”.