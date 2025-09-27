Patricia Bullrich habló en exclusiva con La Opinión Austral del triple crimen de Florencia Varela

La ministra de Seguridad de la Nación se refirió al brutal caso que conmociona al país y confirmó que ya fue detenido uno de los integrantes de la banda.

“Estamos ayudando a la policía de la provincia de Buenos Aires en lo que nos van pidiendo. Ayer se capturó a uno de los integrantes de esta banda asesina y salvaje. Seguimos trabajando para que no quede impune”, expresó Bullrich.

Consultada sobre los indicios del pequeño J., la funcionaria prefirió ser cauta: “La verdad que no son cosas que podamos decir, vamos a mantener esa información en reserva”.

Finalmente, destacó la articulación entre Nación y Provincia: “Estamos colaborando con la fiscalía y la policía bonaerense, el Ministerio de Seguridad acompaña en todo lo que nos pidan”.

