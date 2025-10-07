Pedro Luxen: “Los vocales del TSJ tienen que sentarse a trabajar y comenzar a pensar en una reforma integral de la justicia”

El diputado por SER, Pedro Luxen, apuntó contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y exigió que el organismo “empiece a funcionar con normalidad”.

En diálogo con La Opinión Austral, Luxen habló sobre la designación de Gabriel Contreras y Juan De La Vega como nuevos vocales del TSJ y remarcó que “ahora resta que juren y que se pongan a trabajar por los santacruceños”.

El legislador calificó como “papelón” el conflicto interno del Tribunal, donde algunos jueces desconocieron la jura de sus pares, y reclamó “independencia de poderes de una vez por todas”.

También defendió el avance del proyecto para reincorporar al exprocurador Eduardo Sosa, al que consideró “una reparación histórica” que apunta a una justicia más transparente y eficiente.