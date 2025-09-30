Peto Menahem y Sebastián Wainraich hablaron con La Opinión Austral tras la entrega de premios y dejaron un divertido ida y vuelta lleno de humor y complicidad.
Entre bromas sobre promesas cumplidas, la cena de la gala y lo que se viene en el año, los artistas se mostraron distendidos y espontáneos frente a las cámaras.
También hablaron del clima con ironía: “Siempre me caga este país, no se puede confiar, siempre viene el invierno cuando quiere. Vos lo hacés calentar, lo hacés calentar…”.
