Pilar Smith brilló en los Martín Fierro

La periodista de espectáculos Pilar Smith fue una de las protagonistas de la alfombra roja, con su estilo elegante y cercano que la caracteriza.

Durante la noche, celebró a los ternados, compartió entrevistas y destacó el crecimiento del cable argentino.

Con años de trayectoria en medios, es una voz de referencia en el mundo del espectáculo.

Glamour, palabra justa y presencia que no pasa desapercibida. ¡Una noche inolvidable!