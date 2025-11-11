Polémica en Formosa: cobran un nuevo impuesto a camiones y colectivos

La ciudad de Formosa comenzó a aplicar una “contribución al autotransporte” para los vehículos no registrados en la capital, con montos que van de $7.000 a $14.000 por día.

La directora de Ingresos Municipales, Giovanna Díaz Roig, explicó que la tasa estaba vigente desde 2017 pero recién ahora se implementa “ante la quita de subsidios y la baja de recursos”, asegurando que lo recaudado será destinado al mantenimiento de calles.

La medida generó fuerte rechazo entre transportistas y dirigentes opositores. El intendente bonaerense Diego Valenzuela denunció que “se llevan puesta la Constitución” y difundió un video donde un inspector exige el pago para poder circular.

Quienes no abonen la tasa recibirán una contravención. Según el municipio, el tributo puede pagarse en efectivo o por medios electrónicos, y se entregará un certificado de libre tránsito válido hasta la medianoche.