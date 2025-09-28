Por el temporal de viento, bajaron las banderas en el izamiento dominical en Río Gallegos

Este domingo, el izamiento dominical tuvo una particularidad: debido a los fuertes vientos, las banderas debieron ser bajadas para evitar que se rompan.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por vientos intensos en gran parte de la provincia. Se registran ráfagas de hasta 120 km/h, afectando especialmente las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino.

El SMN informó que los vientos continuarán mañana lunes, con ráfagas de hasta 90 km/h durante la mañana y la tarde. Recién hacia la noche se espera que comiencen a mermar.

Se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los reportes oficiales.