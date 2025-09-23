En el Hospital Público Materno Infantil llegó al mundo un nacimiento excepcional: Ainara, Amira y Ámbar compartieron la misma placenta en un embarazo “monocorial triamniótico”, una situación que se da solo 1 en 1.000.000 de casos.
Las bebés nacieron por cesárea programada con 34 semanas de gestación, pesando 1640g, 1560g y 1780g respectivamente. Actualmente permanecen en Neonatología, en buen estado de salud junto a su mamá Nancy, bajo cuidados permanentes por tratarse de un parto prematuro.
El nacimiento fue posible gracias al trabajo coordinado de equipos de tocoginecología, neonatología, obstetricia y múltiples especialidades, que brindaron una atención integral en este caso de altísima complejidad.
