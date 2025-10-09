Pérez Soruco respondió ante Diputados sobre las compras de la CSS a la Droguería Suizo Argentina

El presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, se presentó ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz para explicar las compras de medicamentos de alto costo a la Droguería Suizo Argentina. Durante la sesión, respondió a las consultas del diputado Pedro Luxen sobre los costos actuales y la evolución respecto al año anterior.

“El incremento es del 340% en el valor de los medicamentos de alto costo respecto a noviembre de 2023, pero todo está auditado y no tenemos nada que ocultar”, aseguró Pérez Soruco, destacando que la selección de proveedores siempre se realiza al mejor precio y bajo procedimientos transparentes.

El contexto del debate se da en medio del escándalo nacional por presuntas coimas relacionadas con la compra de medicamentos a la Suizo Argentina, donde se filtraron audios que mencionan a Karina Milei y a funcionarios provinciales, generando repercusión mediática sobre la transparencia en el manejo de recursos de la obra social.