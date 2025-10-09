El presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, se presentó ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz para explicar las compras de medicamentos de alto costo a la Droguería Suizo Argentina. Durante la sesión, respondió a las consultas del diputado Pedro Luxen sobre los costos actuales y la evolución respecto al año anterior.
“El incremento es del 340% en el valor de los medicamentos de alto costo respecto a noviembre de 2023, pero todo está auditado y no tenemos nada que ocultar”, aseguró Pérez Soruco, destacando que la selección de proveedores siempre se realiza al mejor precio y bajo procedimientos transparentes.
El contexto del debate se da en medio del escándalo nacional por presuntas coimas relacionadas con la compra de medicamentos a la Suizo Argentina, donde se filtraron audios que mencionan a Karina Milei y a funcionarios provinciales, generando repercusión mediática sobre la transparencia en el manejo de recursos de la obra social.
