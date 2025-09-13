Racing homenajeó a la sub 18 con Benicio Romero por el subcampeonato del Mundial de Clubes

En el entretiempo del clásico entre Racing y San Lorenzo, el Cilindro se detuvo para aplaudir a los juveniles de la Academia que lograron el subcampeonato en el Mundial de Clubes Sub 18.

Entre ellos estuvo el arquero riogalleguense Benicio Romero, surgido del Atlético Boxing Club, que junto a sus compañeros escribió una página histórica en España enfrentando a potencias como Sevilla, Corinthians, Real Madrid y Barcelona.

Un reconocimiento que reafirma el orgullo del Predio Tita, la cuna de talentos que sigue proyectando a futuro y que esta vez emocionó a todo Avellaneda… y también a Río Gallegos.

#racingclub #mundialdeclubes #benicioromero #laopinionaustral