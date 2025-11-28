Rosalía Constantino ganó la terna mejor Columnista Económico

Este jueves 27 de noviembre se lleva a cabo el Martín Fierro de Cable 2025, el evento que reconoce lo mejor de la televisión por cable argentina correspondiente a la temporada 2024.

Una de las ganadores de la noche fue Rosalía Constantino, quien se impuso en la terna de mejor Columnista Económico por Duro de domar (C5N)

Al subir al escenario, la periodista expresó: “Estoy muy emocionada, es un mimo gigante para la dedicación enorme que le doy a mi trabajo y estudio”.