La diputada santacruceña reafirmó su apoyo al financiamiento universitario y adelantó que votará en contra del veto presidencial.
“El equilibrio fiscal no compite con la educación, al contrario, refuerza la productividad y la base tributaria”, sostuvo en el recinto.
También resaltó la importancia de fortalecer a los docentes y garantizar recursos para la educación técnica, permitiendo que los estudiantes puedan completar sus prácticas.
#educacionpublica #universidad #roxanareyes #laopinionaustral
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario