Roxana Reyes: “Cada peso que los argentinos invertimos en la educación debe ser cuidado”

La diputada santacruceña reafirmó su apoyo al financiamiento universitario y adelantó que votará en contra del veto presidencial.

“El equilibrio fiscal no compite con la educación, al contrario, refuerza la productividad y la base tributaria”, sostuvo en el recinto.

También resaltó la importancia de fortalecer a los docentes y garantizar recursos para la educación técnica, permitiendo que los estudiantes puedan completar sus prácticas.

#educacionpublica #universidad #roxanareyes #laopinionaustral