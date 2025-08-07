San Cayetano: Fe, gratitud y pedidos en su día

Con siete misas y una emotiva caravana de autos, la comunidad de Río Gallegos celebra este jueves las fiestas patronales de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Las actividades comenzaron con la tradicional procesión desde la Parroquia San José Obrero al santuario.

A las 16:00, se realizará una caravana desde la Catedral “Nuestra Señora de Luján” —una de las iglesias jubilares del Año Santo 2025— hacia el Santuario San Cayetano, donde miles de fieles llegan con pedidos y ofrendas.

“Mucha gente viene a pedir trabajo, otros a agradecer. Lo poco que donan, se entrega a las personas humildes. Hay muchos niños, a veces da pena ver cómo andan”, expresó Doris Cárdenas (integrante del Santuario) en diálogo con radio LU12 AM680.