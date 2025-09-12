Schiaretti en Río Cuarto: “No logran el equilibrio fiscal a los hachazos”

En la cumbre de Provincias Unidas en Río Cuarto, Juan Schiaretti destacó a los gobernadores como “expresión de la buena gestión” y apuntó fuerte contra la administración nacional. “No logran el equilibrio fiscal a los hachazos, lo hacen con la gente adentro”, afirmó el candidato a diputado por Córdoba, quien cuestionó falencias como la falta de patentes y pasaportes defectuosos. 🚗📄

El exgobernador reiteró su rechazo a las retenciones y a los impuestos que afectan al interior productivo: “Es importante que no nos acostumbremos a los tributos que nos ponen desde el AMBA y nos perjudican”. 💬🌾 Además, remarcó: “Somos la oposición que quiere que le vaya bien al país. Vamos al Congreso a construir futuro, a apoyar leyes que promuevan el progreso y a poner límites a las acciones que muestran crueldad del gobierno nacional”. 🇦🇷