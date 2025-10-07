Sergio Acevedo y José González Nora ya ejercen como vocales del TSJ

Sergio Acevedo y José Antonio González Nora ya se desempeñan como vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, luego de haber jurado ante el entonces presidente Daniel Mariani.

Su designación marcó un punto clave dentro de la ampliación del alto tribunal, aunque la jura estuvo atravesada por una fuerte interna judicial: cuatro vocales desconocieron el acto y promovieron la remoción de Mariani.

Con su incorporación y la reciente designación de Gabriel Contreras y Juan De La Vega, el TSJ alcanza los nueve miembros previstos por ley.