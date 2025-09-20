SPSE buscará a los clandestinos: “No es justo que el vecino que paga sostenga al que se cuelga”

Matías Cortijo, presidente de Servicios Públicos SE, anunció que la empresa iniciará un operativo para detectar y regularizar instalaciones de agua y energía que funcionan sin medidor. “El vecino que cumple no puede sostener al que se conecta ilegalmente”, advirtió.

Además, destacó que los operarios muchas veces sufren maltratos cuando intentan cortar conexiones irregulares y pidió respeto a los vecinos para facilitar su trabajo. El objetivo es garantizar justicia y eficiencia en la prestación de servicios para todos.