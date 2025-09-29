Tensión en Moreno: Falsos policías asaltaron una financiera y huyeron en un vehículo robado

📌 Una banda de delincuentes se hizo pasar por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para ingresar a una casa de cambio en el Polo Empresarial de Francisco Álvarez en Moreno.

Según pudo saber La Opinión Austral, los falsos agentes anunciaron un supuesto allanamiento y cuando los dejaron entrar subieron al primer piso y robaron dinero en efectivo y pertenencias del lugar.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes y causó alarma entre empleados y clientes.

📌 Tras el robo, los delincuentes huyeron de manera violenta, abordando un vehículo de un conductor que pasaba por la zona y se enfrentaron con el personal de seguridad del predio.

