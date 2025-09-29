📌 Una banda de delincuentes se hizo pasar por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para ingresar a una casa de cambio en el Polo Empresarial de Francisco Álvarez en Moreno.
Según pudo saber La Opinión Austral, los falsos agentes anunciaron un supuesto allanamiento y cuando los dejaron entrar subieron al primer piso y robaron dinero en efectivo y pertenencias del lugar.
El hecho ocurrió durante la mañana del lunes y causó alarma entre empleados y clientes.
📌 Tras el robo, los delincuentes huyeron de manera violenta, abordando un vehículo de un conductor que pasaba por la zona y se enfrentaron con el personal de seguridad del predio.
#tiroteo #robo #policiales #moreno #laopinionaustral
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario