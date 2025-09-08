Timerman y Horowicz analizaron la victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses

“No te puedo decir qué cruza por la cabeza de Javier Milei. Lo que sí te puedo decir es que se le embarró la cancha totalmente. Yo ayer me preguntaba qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con las acciones, cómo le va a responder el mercado, etcétera”, sostuvo Timerman durante una entrevista en Net TV y puso en duda que el presidente pueda llegar a octubre.

Horowicz acotó: “Cuando el JP Morgan hace una lectura electoral, primero te sorprendés un poco porque no es exactamente esa su expertise. Se supone que entienden de otras cosas. Pero lo que te están haciendo saber es que ‘si mi cliente no consigue el resultado que el JP Morgan necesita, usted no nos es el instrumento adecuado'”.