“Todo suma para la salud de Antonella”: su familia realiza rifas para costear su derivación

Una torta donada por la panadería del barrio fue el puntapié para que la familia de Antonella Reyes, de 13 años, comience una cadena de rifas solidarias para costear su derivación a Buenos Aires, donde será operada por escoliosis este mes.

“No pensé que iban a ayudar tanto a una pequeña para que se pueda ir a operar”, dijo emocionada su mamá Verónica a La Opinión Austral. Gracias a la solidaridad de vecinos, supermercados y hasta padres de la Escuela Especial N°6, siguen sumando premios para rifar.

Quienes quieran colaborar pueden comprar números, donar premios. comunicarse al 2966 752438.

También pueden donar a los siguientes alias: Ma2754 o Luchito.29.70

#solidaridad #saludinfantil #riogallegos #laopinionaustral