Tragedia en el Futsal brasileño: arquero fallece en plena jugada

Antonio Edson dos Santos Sousa, conocido como Pixé, murió tras desvanecerse segundos después de atajar un penal durante un torneo amateur en Augusto Correa, Pará, Brasil. El hecho ocurrió en el Gimnasio Municipal José Willamy Freitas durante la Semana de la Independencia 2025 y fue presenciado por jugadores, aficionados y registrado en video.

Recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado al hospital de São Miguel, pero la causa oficial de su muerte aún no fue informada por las autoridades sanitarias.

La conmoción llevó a suspender los partidos programados. Compañeros y rivales expresaron su dolor en redes sociales, destacando el impacto emocional del fallecimiento en la comunidad deportiva local.

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) publicó un comunicado lamentando la pérdida y resaltando el legado de dedicación, talento y espíritu de equipo de Pixé. Su recuerdo será honrado dentro y fuera de la cancha.