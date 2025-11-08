Ubaldo Cayún, el vecino más longevo de Río Gallegos, cumplió 107 años

El vecino más longevo de Río Gallegos, Ubaldo Cayún, celebró un nuevo cumpleaños rodeado de amor y emoción.

Nacido el 5 de noviembre de 1918 en Chiloé, dedicó su vida al trabajo en el campo, sembrando papas, legumbres y trigo. En los años noventa decidió migrar a la Argentina, donde se estableció en el barrio Belgrano junto a su familia.

Allí construyó su hogar y formó una vida plena junto a su esposa y sus hijos, José, Laura y Álvaro, quienes hoy celebran con orgullo la historia y fortaleza de su padre.

Con 107 años, don Ubaldo sigue siendo un ejemplo de vida, esfuerzo y amor familiar para toda la comunidad de Río Gallegos.