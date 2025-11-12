La emoción explotó en la costanera de Río Gallegos. Frente al cartel de la ciudad y con el viento patagónico de testigo, Gilda y Maxi compartieron la noticia más linda: ¡van a ser papás! Lo anunciaron con un tierno video donde una sillita azul y oro se robó todas las miradas.
Lo que comenzó como un gesto íntimo para familiares y amigos se volvió viral en cuestión de horas Miles de personas se emocionaron con la historia de amor de esta pareja, que con mucha ternura y orgullo bostero dio a conocer su felicidad al mundo.
“Queríamos contarlo a los amigos… pero se nos fue de las manos”, contaron entre risas en diálogo con LU12 AM680. Y claro, con tanto amor, ¡era imposible que no se hiciera viral!
