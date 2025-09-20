Un camión provocó un choque en cadena con 15 vehículos en el puente Chaco-Corrientes

Un camión provocó un choque en cadena que involucró a 15 vehículos en el puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes. El accidente ocurrió alrededor de las 16:20 y dejó como saldo al menos una víctima fatal.

La persona fallecida fue Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien circulaba en moto hacia su trabajo en Resistencia, Chaco. Tras ser embestido, quedó atrapado debajo de otro vehículo y sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado al Hospital Escuela de Corrientes, donde no logró sobrevivir.

Además, otras dos personas resultaron heridas: una mujer con escoriaciones y un hombre con una lesión cervical, ambos internados en el mismo hospital. Dos autos estuvieron a punto de caer al río Paraná debido a la violencia del impacto.

El conductor del camión, Nahuel Ruiz, de 27 años, declaró que el vehículo se quedó sin frenos. Daniel Bertorello, jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, informó que se activaron protocolos de seguridad ante el derrame de combustible para prevenir incendios.