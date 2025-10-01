Un hombre chocó intencionalmente a un auto y le provocó una fractura de cráneo a un bebé

Una madrugada en la Costanera Norte de Córdoba casi termina en tragedia. Un hombre de 29 años, al volante de una camioneta Amarok, chocó intencionalmente en dos oportunidades a un auto en el que viajaba un matrimonio con su hijo de 18 meses.

El bebé salió despedido de su sillita y sufrió una fractura de cráneo, aunque los médicos confirmaron que evoluciona favorablemente y no presenta compromiso neurológico.

Las cámaras de seguridad registraron la violenta maniobra. El conductor, que tenía antecedentes, quedó detenido por la Policía de Córdoba.