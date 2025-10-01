Una madrugada en la Costanera Norte de Córdoba casi termina en tragedia. Un hombre de 29 años, al volante de una camioneta Amarok, chocó intencionalmente en dos oportunidades a un auto en el que viajaba un matrimonio con su hijo de 18 meses.
El bebé salió despedido de su sillita y sufrió una fractura de cráneo, aunque los médicos confirmaron que evoluciona favorablemente y no presenta compromiso neurológico.
Las cámaras de seguridad registraron la violenta maniobra. El conductor, que tenía antecedentes, quedó detenido por la Policía de Córdoba.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario