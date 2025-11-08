Un hombre fue detenido por manosear a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum

Fue arrestado el hombre que acosó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante una recorrida por la Ciudad de México, un hecho que generó indignación nacional.

El episodio ocurrió cuando Sheinbaum caminaba entre vecinos y el agresor, identificado como Uriel Rivera, se le acercó, intentó besarla y la tocó sin consentimiento. La situación fue registrada en video y se viralizó rápidamente en redes.

Horas más tarde, agentes de la SSPC y la SSC CDMX lograron detener al sospechoso en la zona centro de la capital. Podría enfrentar penas de hasta diez años de prisión según lo establecido en el Código Penal Federal, dependiendo de la gravedad del caso.

La Justicia deberá determinar si se trata de acoso o abuso sexual agravado. El hecho reavivó el debate sobre la violencia de género y el acoso callejero en México.