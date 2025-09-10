Un OVNI desvió un misil de Estados Unidos y el Congreso reveló el video

IMPACTANTE: UN OVNI DESVIÓ UN MISIL DE EE.UU.

🚀 Un dron militar MQ-9 Reaper disparó un misil Hellfire contra un objeto no identificado frente a las costas de Yemen, pero el OVNI continuó su vuelo intacto, desafiando toda tecnología conocida.

🎥 Las imágenes, reveladas durante una audiencia histórica en el Congreso de EE.UU., muestran cómo el misil aparentemente “rebotó” del objeto esférico luminoso, mientras un segundo orbe se separaba de una nave más grande.

🗣️ Testimonios de veteranos militares y expertos en UAP calificaron el material como “histórico” y confirmaron que los drones estadounidenses están siendo usados para interceptar y atacar OVNIS, revelando la sofisticación tecnológica de estos fenómenos.

#ovni #uap #eeuu #laopinionaustral