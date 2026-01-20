Una camioneta derribó un poste de luz, provocó una fuga de gas y se metió dentro de una vivienda

Una camioneta Toyota Hilux protagonizó un violento accidente este martes por la mañana al perder el control y terminar dentro de una vivienda, luego de derribar un poste de luz y provocar una fuga de gas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana sobre la calle Santiago del Estero, entre Belgrano y Ramón y Cajal, tras una maniobra a alta velocidad desde avenida Gregores.

En su recorrido descontrolado de más de 100 metros, el vehículo se subió a la vereda, arrancó de raíz un poste de alumbrado público, destrozó la casilla de gas con su medidor y finalmente impactó contra el frente de una casa, generando importantes daños materiales.

Un vecino advirtió la fuga de gas y logró cerrar la llave de paso, evitando que la situación tuviera consecuencias aún más graves.

En la camioneta viajaban tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Regional de Río Gallegos. Hasta el momento no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones.

Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras que vecinos señalaron que los ocupantes podrían haber estado trasnochados y alcoholizados, una versión que deberá ser confirmada por las pericias.