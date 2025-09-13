Una mosca empuja una bola al hoyo y ayuda a un golfista a ganar dos millones de dólares

UNA MOSCA CAMBIA EL JUEGO

En el BMW Championship de Maryland, Tommy Fleetwood dejó la bola a milímetros del hoyo. Una mosca se posó sobre ella y, con su movimiento, la empujó suavemente al interior, otorgándole un birdie inesperado.

Este golpe fortuito no solo le sumó un birdie, sino que también lo catapultó al quinto lugar del ranking de la FedEx Cup, asegurándole un premio de $728.750 y un bono adicional de $1,45 millones para el Tour Championship.

Además, esta actuación le garantizó su clasificación para la Ryder Cup.

#golf #suerteenelcampo #tommyfleetwood #laopinionaustral