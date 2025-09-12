Walter Uribe anticipó “muy buenas novedades” con el reinicio de obras en el puerto Caleta Paula

El coordinador General de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), Walter Uribe, dijo a La Opinión Austral que “sabemos muy bien que la industria naval en Santa Cruz está en pleno desarrollo”.

Y agregó: “Esta semana va a haber gente del astillero que ya va a estar en la localidad de Caleta Olivia y esperamos poder tener muy buenas novedades para lo que resta de este mes para el reinicio de las obras del puerto Caleta Paula”.