YPF Y ENI firmaron un acuerdo histórico para impulsar la exportación de gas desde argentina

La petrolera YPF y la italiana ENI sellaron el cierre técnico de un megaproyecto histórico para producir y exportar 12 millones de toneladas de GNL al año desde Vaca Muerta, con un potencial de exportaciones que podría alcanzar u$s 14.000 millones anuales. El acuerdo surge tras ocho meses de negociaciones y una primera reunión entre Javier Milei, Claudio Descalzi y Horacio Marín, y prevé iniciar exportaciones antes de 2029, con una primera etapa de 30 millones de toneladas anuales. ⚡🌎

📸 La Opinión Austral estuvo presente en el lugar con la cobertura exclusiva de la periodista @moralesmlaura y fotos y video de Camila Ferrer Pose, para brindar un seguimiento completo de este proyecto estratégico que posiciona a Argentina como nuevo referente global en gas natural licuado. 🇦🇷

