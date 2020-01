Vigiladores denuncian a empresa que hace retención salarial indebida

Un contundente grupo de vigiladores pertenecientes a UPSAP se congregó ayer afuera del Banco Patagonia de Caleta Olivia. Reclaman retenciones de impuestos y denuncian irregularidades de la empresa Cops. Aseguran que viene personal de Chubut a trabajar a Santa Cruz sin la habilitación correspondiente.

Ayer por la mañana, vigiladores privados afiliados a UPSAP se convocaron afuera del Banco Patagonia para reclamar retenciones indebidas del impuesto a las Ganancias.

En diálogo con La Opinión en Radio, el referente del gremioMaximiliano Zapata manifestó: “La empresa le está cobrando al vigilador cuando su sueldo no llega al tope. Segundo, no se está respetando un acuerdo que teníamos sobre el plus bancario, y lo más grave es que están trayendo personal de Chubut a la provincia de Santa Cruz a cubrir los puestos cuando los vigiladores de Santa Cruz están de licencia”, afirmó.

En el Banco Patagonia solamente hay personas trabajando en las sucursales, “hay un vigilador por turno día, excepto cuando hay alguna urgencia o eventualidad que lo cubre otro guardia. El objetivo del Banco Patagonia lo tiene la empresa Cops, traen personal de Chubut, el cual no está habilitado en Santa Cruz como guardia privada”.

Reunión

En horas de la mañana, los afiliados mantuvieron un encuentro con la Gerencia del Banco para constatar que si no había una solución se iba a tomar una medida al respecto.

“La comisión del gremio está totalmente abocada para destrabar el conflicto mediante el Ministerio de Trabajo”, detalló el referente.

Liquidaciones

Acerca de las liquidaciones, Zapata expresó que las medidas de hacer una retención no solamente las llevan adelante en Santa Cruz, sino también en Río Negro y Chubut.

Actualmente un vigilador está ganando entre 35 y 40 mil pesos, “la gente de Cops quieren desconocer al sindicato. Pero esto lo llevamos al Ministerio de Trabajo y tendrán que dar explicaciones y hacer reintegros a todos los vigiladores, porque nunca dijeron adoóde iban esos fondos”, agregó.

Irregularidades

Los vigiladores también expresaron su malestar debido a que la empresa no tiene sede en la provincia santacruceña y no ha realizado los papeles de habilitación que se renuevan año tras año.

“Procuramos que las empresas sean locales, no nos metemos en lo contractual de ninguna entidad. Tratamos que cada empresa cumpla con los requisitos que pide la ley provincial y de la Policía de Santa Cruz, quienes son los que habilitan las funciones que nosotros llevamos adelante”, aseveró el gremialista.

Plus bancario

Es un aporte que se gestionó entre el banco, la empresa y el gremio: “nos llevó mucho trabajo y entre las partes se le otorga el plus a los afiliados”.

Atención normal

Los vigiladores están trabajando de 7 a 17:30 horas, y los manifestantes dejan ingresar al público.

“Ellos no tienen la culpa de lo que hacen las empresas, pero los del Banco conocen la situación. Hicimos presentaciones ante los organismos correspondientes y si no tenemos una respuesta favorable veremos qué medidas tomamos”, culminó.