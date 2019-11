Violencia de género: Testigos definen si condenado vuelve a ser apresado

Se trata de cinco amigos de una joven sobreviviente que, de un tiempo a esta parte, busca que su agresor purgue su pena tras las rejas. Para la semana que viene, se espera que el juez Joaquín Cabral los convoque y les tome el testimonio. Con esas pruebas, más capturas de WhatsApp, determinará si el cobarde será encarcelado.

En la jornada del miércoles, una joven que fue víctima de violencia de género logró un avance en su reclamo para que su agresor comience a purgar su pena tras las rejas, luego de incumplir con las normas de conducta impuestas por la Justicia.

Se trata del caso que tiene como condenado a Maxi Mansilla, un joven de nuestra ciudad capital que hace un tiempo fue sentenciado a un año de prisión en suspenso por una causa de “lesiones leves agravadas por mediar violencia de género” y que tuvo como sobreviviente a CM, una chica que, al día hoy, teme por su vida debido a que Mansilla continuó hostigándola en dos oportunidades tras ser sentenciado y que, en uno de esos episodios, llegó a rociarla con alcohol amenazándola con prenderla fuego a lo bonzo.

Hace unas semanas, CM decidió presentar un escrito en la Cámara Oral para que se revea la sentencia de Mansilla y que finalmente fuera apresado, ya que teme que él vuelva a atacarla, pero por cuestiones de lo lerdo de la burocracia, no fue hasta la semana pasada que la nota llegó a las manos del juez Joaquín Cabral.

Como esta semana se realizaron juicios en la Cuenca Carbonífera, la audiencia solicitada por la víctima tuvo lugar en horas de la mañana del miércoles en las instalaciones del Poder Judicial en la calle Malaspina de nuestra ciudad capital.

La Opinión Austral dialogó con CM y ella comentó detalles de la reunión que mantuvo con Joaquín Cabral, cerca de las 10 de la mañana del miércoles, y que se extendió hasta cerca del mediodía, además de las percepciones que le quedaron tras la misma.

“Pasaron miles de cosas durante la audiencia con (Joaquín) Cabral” comenzó su relato CM, y dijo: “primero me leyó todo el expediente, cosa que no servía porque yo ya sé por lo que pasé y no me pareció correcto. Igual después dijo que nunca le había llegado la solicitud de la nota que tenía, por ejemplo, las copias de las capturas de pantalla de cuando (Maximiliano) Mansilla me escribía y las llamadas perdidas, después apareció su secretaria y nos dijo que se le había traspapelado”, aseveró la sobreviviente.

En sí la reunión no tuvo muchos avances más que la promesa que el juez le hizo a CM sobre el llamado de testigos para que determine si, finalmente, resuelve que Mansilla termine de purgar su condena tras las rejas. Cabe remarcar que, en abril, se cumplirá la pena del agresor.

Como dato curioso, la víctima se mostró sorprendida cuando el juez le dijo que, hace unas semanas, había convocado a Mansilla a la Cámara Oral, y me dijo: “mirá que yo lo mandé a llamar y lo c… a p…, eh”, aseguró la joven al mismo tiempo que dijo: “como si eso fuera suficiente, yo no quiero que lo reten, yo quiero que lo metan preso”.

Sobre Mansilla pesan dos causas que todavía están en etapa de investigación: “daños y violación de propiedad privada”, ambas son llevadas por la jueza Marcela Quintana. Hechos que podrían ponerlo tras las rejas en caso que puedan ser acreditados.

Ahora, la promesa de Cabral es sobre los cinco testigos que presentó CM, se trata de amigos que pueden llegar a ubicar en tiempo y espacio a Mansilla cerca de la casa de la víctima en varias oportunidades. De poder acreditar que el agresor estuvo incumpliendo la restricción de acercamiento, la Justicia no tendrá más que resolver si Mansilla tendrá que ir a la cárcel, por lo menos, hasta abril.

El problema que se avecina es la cercanía con la feria judicial. De igual manera, Cabral indicó que desde la jornada de ayer, cuando CM aportó las direcciones y números de contacto de sus testigos, comenzará a ubicarlos, convocarlos y entrevistarlos para tomar una decisión.

Además de los testimonios, se sumaron al expediente de la causa las capturas de pantalla de mensajes que Mansilla envió y el registro de llamadas perdidas. Estas pruebas también son fundamentales, ya que acreditan que el agresor continuó hostigando a CM pese al régimen de conducta que la Justicia le había impuesto.