La actriz regresa por segunda vez a Caleta Olivia, para brindar talleres en el Centro Cultural. Las clases serán para los niveles Inicial y Avanzado en la técnica de stand up. No se requiere experiencia y para finalizar las jornadas se llevará a cabo una presentación de los alumnos y la profesora.

Ayer comenzaron a dictarse los talleres de stand up a cargo de Paula Solari. Ella es actriz, comediante y conductora de programas de televisión y radio, docente de stand up, teatro y títeres. Los mismos se llevarán a cabo en el Centro Cultural desde el lunes hasta el viernes, y son una producción de la Asociación Amigos del Arte Mechenien.

“Voy a estar dando talleres intensivos, comienzo con el taller para avanzados, que es para la gente que ya tiene conocimientos. Muchos de los inscriptos participaron en octubre del 2019”, comentó Paula a La Opinión Zona Norte.

Hoy a partir de las 19 horas, la actriz comenzará a dictar el taller inicial. Luego el miércoles, jueves y viernes también se trabajará en esta técnica. Para el viernes y sábado se realizarán las funciones previstas, para darle cierre a las jornadas.

“No es necesario que todos los que hagan el taller participen de las funciones, pero en sí es una maravillosa experiencia que recomiendo. Acá en Caleta hay un potencial enorme, tuve el placer de conocer el año pasado a 20 personas de los cuales muchas eran actores y otras no, la verdad es que lograron brillar sobre el escenario en esa función que hicimos. La idea es que a ellos se los pueda ver en la parte nueva del Centro Cultural, haciendo sus obras”.

El stand up es un monólogo de humor, en donde cada uno lo va escribiendo y se va creando. “Yo lo que voy haciendo es ayudar a que sus monólogos sean muy graciosos, y que eso sea efectivo para cada uno, no todos tienen los mismos parámetros del humor, entonces yo logro que cada uno desde su lugar haga brillar ese material, de eso me encargo yo”.

Paula se encarga también de que cada interesado aprenda sobre técnica, chistes, remates y también trabajan mucho con el cuerpo para finalmente presentar una muestra de todo lo aprendido.

“Yo vivo de esto hace 10 años, es una forma de trabajo. Hay varias plazas en todo el país, hay una movida muy interesante. Por lo general yo viajo a lugares adonde no se practica mucho esta técnica, la gente agradece mucho la posibilidad de que se den estos cursos, el stand up es una técnica que descontractura muchísimo”.

Su gira patagónica continúa en Pico Truncado, Puerto Deseado y Comodoro Rivadavia, con la misma modalidad. “Esta técnica ha cambiado muchas vidas, porque reír sana siempre” concluyó. Los interesados deberán concurrir al Centro Cultural, en el horario de 9:00 a 14:00 horas.