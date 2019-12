¿Volvió la perrera? Desde el Municipio aclararon por qué levantan perros de la vía pública

Durante la jornada de hoy se difundió un video mediante redes sociales en la que se ve cómo personal de Control Animal arrastra a un perro y se lo lleva, lo que generó indignación en algunos vecinos de Río Gallegos, principalmente en los que integran las protectoras de animales.

Frente a esto se generó el interrogante: ¿Volvió la perrera? Al respecto, Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9 se puso en contacto con Claudio Chacón, el nuevo encargado del área de Bienestar Animal de la Municipalidad.

En base a los reclamos, Chacón aclaró en diálogo con el programa «Juntos y Re-Sueltos» que se está realizando lo que todos los años se hace para el Aniversario de la ciudad: «Los perros que se levantan se hacen por la cuestión del Paseo«, indicó. El fin de esta acción sería brindar seguridad a la comunidad de los perros callejeros, que en algunos casos agreden a los vecinos en la vía pública.

Sin embargo, señaló que no se trata de lo mismo que ejercía la perrera, ya que «después son reintegrados en el lugar que corresponda«, dijo Chacón, y agregó que los dueños, en caso de que tengan, pueden acercarse a retirar a sus mascotas en Paseo de los Arrieros y Ruta N° 3.

A quienes realicen el retiro, se les hace el acta y la multa correspondiente, explicó el titular del área. De igual forma, el próximo domingo, cuando finalice el Paseo, empezarán a distribuirlos nuevamente en la calle. Incluso castrarán a los que aún no lo están, detalló Chacón.

En este sentido indicó que esta política de castración masiva se mantendrá como venía haciéndose desde la Comuna durante todo el año.

En total, «levantamos entre 25 y 27, porque es la capacidad que hay», dijo. Además, puso hincapié en mirar la otra arista del problema, indicando que «hoy levantamos a uno y mordió a dos de los chicos que trabajan, al chofer y al chico que lo tenía, hay perros violentos».

Respecto a quienes integran las protectoras, mencionó: «Les he dicho que era por el Paseo, pero hay gente que lo entiende y hay gente que no, no se les puede cambiar la mente», cerró.