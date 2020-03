Sandra Gerez manifestó su repudio a la decisión de la Jefatura de Policía de reubicar al comisario absuelto en donde ocurrió la muerte de su hermano. También Nicolás Guti, un amigo del “Cabezón”, habló. “La repercusión tras la nota fue de un rechazo total”, aseguró. La familia entiende que la resolución del Tribunal Superior de Justicia será negativa para la apelación. Con los abogados irán a la Corte Suprema.

El único efectivo policial que llegó a la instancia de juicio oral imputado por el homicidio culposo de Gustavo Gerez volverá a prestar funciones en la ciudad de Caleta Olivia, donde ocurrió el conmocionante caso.

Alberto Guillermo Méndez Miranda -hoy de rango comisario- pidió retornar a la ciudad de El Gorosito y tuvo el visto bueno de sus superiores, pese a que el fallo del Tribunal está apelado.

Por tanto, en el último radiograma, con firma del comisario general (R) José Luis Cortés, se aprobó que retorne a Caleta Olivia a cumplir funciones como jefe de la División Bienestar Policial Zona Norte. El policía “estaba fondeado” en El Calafate, cumpliendo tareas en el área de Servicio Social.

Tras la nota publicada por La Opinión Austral, las repercusiones no tardaron en llegar. Familiares, amigos y conocidos manifestaron su descontento, compartiendo en sus redes sociales la publicación que daba cuenta de esta noticia.

La hermana de Gustavo, Sandra Gerez, habló con este medio tras conocerse la novedad y manifestó que “Es una burla y es repudiable” lo que hicieron. Asimismo, dado que en 2016 (cuando murió el taxista de 28 años) y en 2018 (cuando fue el juicio) hubo varias protestas y pintadas, dijo “No sé qué podría llegar a pasar o cuál sería la reacción de los amigos de él al verlo al tipo acá, seguramente alguna manifestación. Alguna repercusión va a traer y no va a ser buena”.

Gustavo Gerez. Tenía 28 años cuando murió en la Comisaría Primera de Caleta Olivia.

En tanto, sobre el recurso de casación penal interpuesto por los abogados de la familia, Alberto Luciani y Paola Fernández, dijo que siguen esperando, pero que saben “que va a ser negativa”. “Va a ser a favor del accionar de la Policía de la provincia y estamos preparados para volver apelar y llevarlo a la Corte Suprema. Lamentablemente la Justicia en Santa Cruz es nula, y más en este tipo de casos”, aseveró la mujer.

Aún no poseen novedades del Tribunal Superior de Justicia sobre la medida, y por lo pronto continúan a la espera. Además, a fines de 2019, iniciaron un juicio civil al Estado por los daños y perjuicios producidos.

“Seguimos en la espera, sabíamos que iba a ser largo, pero no tanto, ya van a ser dos años y medio. Los abogados nos dicen que debemos seguir esperando, nada más. No vamos a parar hasta que haya justicia y no para uno, sino para los 14 policías que estuvieron ese día en la comisaría”, remarcó Sandra.

Refiriéndose a la etapa instructiva de la causa, en la que solamente quedó imputado el comisario Méndez, la hermana de Gerez apuntó una vez más a “una maniobra del Juzgado” donde por aquel entonces estaba el Dr. Mario Albarrán. Además, apuntó a la “nula ayuda” del fiscal Gabriel Nolasco Contreras Agüero. “Fueron situaciones irregulares que las vimos con el correr del tiempo”, se lamentó.

“No nos esperábamos otra cosa”

Otro de los que también habló tras viralizarse la noticia en las redes sociales de La Opinión Austral, fue Nicolás Guti, amigo de Gustavo.

“La repercusión fue un rechazo total a la decisión que tomó la Policía. No nos esperábamos otra cosa, después de la absolución, se preveía lo peor”, apuntó, y cargó contra la institución policial aseverando que no son entrenados “para amedrentar a los jóvenes en los barrios”.

Amigos de Gerez no soportaron que el policía fuera absuelto en el juicio. Provocaron destrozos e incendios en la Cámara Oral. FOTO: ARCHIVO

Agregó que “hubo varios casos después del de Gustavo que simplemente por el hecho de caminar por la calle a determinada hora o manera, quizás medio en pedo después del boliche, como le pasó al ‘Cabezón’, automáticamente eran ‘verdugueados’, golpeados y los largaban”.

En ese mismo punto, sostuvo que si bien ahora “se están cuidando un poco más, no se les está yendo la mano para cargarse a otro pibe, siguen practicando la misma doctrina de Méndez, que es atemorizar a la juventud”.

Marcha el 24 de marzo

El próximo 24 de marzo, jornada en la que en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, en Caleta Olivia marcharán también para seguir exigiendo justicia por Gustavo.

“Al conmemorarse este día, contra la impunidad de ayer y de hoy. Al hecho de la dictadura, vamos a seguir repudiando no sólo los 30 mil desaparecidos sino también por Gustavo, y pedir cárcel para los involucrados en su muerte”, explicó Guti.

Señaló, además, que se tratará de una movilización hacia El Gorosito en donde habrá un acto “como lo hacemos todos los años junto a todas las organizaciones de derechos humanos y partidos políticos que se quieran sumar”.

Una de las primeras marchas para pedir Justicia. Seres queridos de Gustavo se movilizarán, nuevamente, el 24 de marzo. FOTO: ADNSUR

“Siempre lo hacemos y desde 2016 que asesinaron a Gustavo reclamamos castigo a todos los responsables de su homicidio. Este mes lo vamos a hacer con más fuerza todavía, porque condiciona el hecho de que le dieran la aprobación para que volviera a la ciudad”, aseguró el amigo de Gerez, apuntando que “es una persona que si todo se hubiera hecho como tendría que haberse realizado (pericias, autopsias), ni siquiera tendría que estar en la calle y nunca le hubieran dado la absolución ridícula a este sujeto. Tendría que estar en cana”, disparó.

Sobre lo que dejó el juicio, rememoró que la hermana de Gustavo siempre marcó: “En cuantísimas notas durante y después, que estuvo no sólo atravesado por irregularidades, sino por una falta de respeto hacia la querella, la familia y amigos de Gustavo, y a la sociedad en general que esperaba Justicia”.

“Para colmo nunca dejó de trabajar (por el comisario absuelto), siempre estuvo cumpliendo funciones. Lo tenían guardado. No curan el mal sacando la fruta podrida -por así decirlo- sino que básicamente lo esparcen por otras localidades, y hasta que no haya un cambio real en la institución en su entrenamiento y actitud, esto no va a cambiar más, esto no es Méndez nada más”, cerró.

La absolución de Méndez y los disturbios afuera

Cuando el Tribunal dio lectura a la sentencia que libraba de culpa y cargo a Méndez por el homicidio culposo de Gerez, afuera del recinto hubo disturbios. Rompieron e incendiaron puertas y ventanas.

El juez Juan Pablo Olivera, en relación a la decisión de absolver al imputado, puntualizó en la audiencia que la tarea del tribunal hizo “mérito a los hechos probados”. En tal sentido, relató que tales hechos son la detención y conducción de Gustavo Gerez, en las circunstancias descriptas por la acusación.

Luego señaló la valoración de los dichos de los testigos, y la valoración de los términos de la segunda pericia médica, que determinó como causa de la muerte “el síndrome por delirio agitado por la combinación de consumo de drogas y alcohol”; desestimando “lesiones compatibles con torturas u otros apremios ilegales”, según explicó.

Madre del policía

Roxana Fuentealba, madre del subcomisario Alberto Méndez, difundió por aquellos días de 2018 una carta abierta a través de redes sociales. “Hoy se le imputa la responsabilidad de una muerte que ni siquiera presenció”, señala.

Al cumplirse un año del fallecimiento, familiares y amigos pintaron un mural para recordarlo, frente al Colegio San José Obrero. Allí se movilizaron varias veces. FOTO: VOCES Y APUNTES

También la pareja del policía se expresó mediante el uso de plataformas virtuales: “Mi amor, mi compañero de la vida, el padre de mis hijos, mi colega, verdadero auxiliar de la Justicia, un hombre luchador, honesto, responsable y respetable, que ama su profesión, ejemplo para muchos pero sobre todo para nuestros hijos, del cual estoy orgullosa y agradecida de Dios”.

La madre reclama “Sí a la Verdad” y recuerda que el policía “no estaba a cargo de la Comisaría Seccional Primera (cuando falleció Gerez)”.

La mujer hizo énfasis en dos puntos que resultaron claves a dilucidar durante el proceso. El primero es que Méndez era jefe del operativo que “trasladó” y “dejó” a Gerez en la Comisaría. Mientras que el segundo, más subjetivo, es que “necesitaba saber, como mamá, la verdad, principalmente si hubo violencia contra este joven”, dice, y señaló que al preguntarle eso a su hijo, éste le respondió “en todo momento que no”.