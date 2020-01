Walter Guardia prepara el auto pensando en el Rally rionegrino

El piloto de la Cuenca Carbonífera Walter Omar Guardia no deja día sin pensar o resolver un avance de cara al año competitivo. Ya sea en el ámbito local como nacional, sus objetivos son claros, pero dependen del apoyo económico con el que pueda contar. Este año con auto propio pretende asistir al menos a la fecha nacional de “La Vuelta de la Manzana”.

En declaraciones a LOA, el piloto de la Cuenca Walter Omar Guardia brindó detalles del proyecto 2020. Fanático del rally, ya tuvo oportunidad en años anteriores que vivir desde adentro una competencia nacional. El año pasado decidió comprar un auto para prepararlo: “Compramos un Sonic, modelo 2017, un LTZ, auto dado de baja en Buenos Aires con muy pocos kilómetros. La semana que viene viajo de vacaciones y paso por Córdoba para interiorizarme respecto a los temas que tienen que ver con infraestructura, jaula por el tema del tanque homologado por FIA. Hay unas modificaciones para colocarlo y no hay nada mejor que verlo uno mismo para poder solucionarlo”.

Walter y las posibilidades de competir en el Rally nacional con auto propio.

FOTOS: WALTER GUARDIA

Sobre el inicio de trabajos en la unidad y todo lo que tiene que ver con el armado, sostuvo: “Vamos a iniciar con la estructura de la jaula y empezar con el desarrollo del motor. Ya en agosto supuestamente, al cumplirse la edición 50 de la Vuelta de la Manzana se tiene en cuenta en el calendario nacional. Sabemos que se hace durante los primeros días de ese mes. La idea es llegar con el auto para esa fecha”. Reconoció que el proyecto era competir en dos fechas nacionales: “No creo que llegue porque se nos complica con el tema del presupuesto, los costos son importantes y todavía queda desarrollar el auto. Queremos llegar con un auto un poco más completo y un poco más de desarrollo porque es el primer Sonic que se arma para un nacional. No hay otro Chevrolet hasta la fecha corriendo en la categoría RC 5 que es en la que corremos”.

Teniendo en cuenta esta situación elevaron un pedido a la CDA (Comisión Deportiva Automovilística), por medio de nota para que se realice la ficha técnica correspondiente. “Están todos armando Ford Fiesta, un auto ya desarrollado, y nosotros pretendemos armar algo diferente. No tenemos intención de ir detrás de la corriente sino hacer algo nuevo, y en agosto cortar con la racha y poder terminar una fecha nacional. En eso estamos, juntando plata para comprar todo homologado que cotiza en dólares y se torna una cantidad bastante importante”.

En cuanto a lo que demanda el desarrollo del auto, especificó: “Se trata de buscar la mejor puesta a punto, potencia, hacer un auto nuevo con el que tenemos que ver cuánto aguantan los repuestos originales, si no hay que hacer algún diseño y mandarlo a la CDA para que lo homologue, y para llegar a ese punto hay que hacerle kilómetros al coche”, y concluyó: “Desarrollar un auto no sólo consiste en hacer la jaula, sino es todo un proceso nuevo para un auto de rally y la idea es encontrarle los puntos justos para hacerlo competitivo”.

Sobre quién sería su navegante, indicó: “Por ahora no lo sé, siempre hablamos con Carlos Rody que siempre estuvo como navegante, por eso quiero pasar por Córdoba para ver ese tema, igual a ver si para la fecha de agosto va a estar disponible y, de ser así, empezar con la documentación de la licencia médica y todo lo que hay que hacer. Si Dios quiere el auto tiene que funcionar bien. Es nuevo con un avance en motor distinto a lo que venía usando. Ojalá se la aguante y ande bien”.

Y ejemplificó: “La mayoría está armando Ford Fiesta o Ford K y ya tienen claro el tema de los repuestos con los que cuentan y los que funcionan para estas carreras de exigencia. Saben qué le hace falta, qué han modificado, las fortalezas y debilidades. Para hacer un auto que aguante tenés que hacerlo girar, no queda otra. Había posibilidades de hacer dos carreras este año, pero hay que adaptar la suspensión del Clio para adaptarla al Sonic, hay que comprar el tanque que sale alrededor de US$ 1.400”.

Apoyo

Básicamente el esfuerzo económico sale de su trabajo, ante la consulta de otros apoyos indicó: “No he hablado todavía con mucha gente. Hubo muchos cambios de gobierno y de los que me han dado una mano en su momento, son Ana Ianni, pero estamos en verano y la mayoría disfruta de las vacaciones. Hay posibilidades de un contacto con gente de Benetton que tienen Chevrolet oficial, eso nos haría menos pesado todo por el lado de los repuestos. El auto lo tengo acá y me tengo que poner a hacer espacio en el taller. Todo lo estoy postergando porque me interesa compartir tiempo con mi hijo además de colaborar con el rally acá en la Cuenca, todo lleva tiempo”. En este punto confirmó las fechas de la actividad en Semana Santa y dos más en el año. Así, con el optimismo que caracteriza a las personas para las que las dificultades son sólo cuestión de paso, Walter inicia el año convencido con los proyectos que sabe serán posibles.