Tal como lo anunció al asumir el nuevo interventor de la empresa de carbón, fue a los estrados federales para demandar penalmente a Omar Zeidan -su antecesor-, su hermano, ex concejal y a otros funcionarios de Cambiemos por el ‘perjuicio patrimonial’ contra YCRT de unos 156 millones.

Al ex interventor del macrismo, Omar Zeidán le toca vivir una situación similar a la que el mismo estuvo dispuesto a sumir, cuando en 2015 denunció panelamente en Comodoro Py, que Atanasio Pérez Osuna -el interventor anterior- había ‘malversado’ unos $ 50 millones para la realización de una obra vial hacia el acceso de la empresa.

El caso derivó en la detención de Pérez Osuna y también de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, que también afrontaba otras causas impulsadas por Cambiemos. Hoy, el primero está con tobillera electrónica en su casa y el segundo, definitivamente libre.

Con la asunción de Aníbal Fernández en la intervención de YCRT, se tomó la decisión de anular los 417 contratos irregulares que se dieron durante la campaña electoral. Esos ingresos provocaron manifestaciones de jóvenes de la Cuenca Carbonífera que dicen no haber sido tenidos en cuenta por la intervención macrista.

Fernández planteó el interrogante en más de una oportunidad, ¿cómo puede ser que una empresa que arrancó la gestión 2015 echando a cientos de trabajadores y no produce carbón desde hace meses necesitara casi medio centenar de nuevos contratos antes del cambio de gestión?

La semana pasada, el interventor del Frente de Todos fue a la Justicia Federal para pedir que se investigue la conformación de una ‘asociación ilícita’ que integraron el ex interventor, su hermano, el concejal Samir Zeidán, Raúl Guimard, ex subgerente de Recursos Humanos y Sergio Lumachi, ex coordinador de YCRT, todos ellos, bajo el supuesto de haber “causado un perjuicio patrimonial al Estado por la suma aproximada de 156 millones de pesos”.

En el caso del ex concejal, `probablemente su involucramiento surja de los testimonios de las personas que fueron contratadas y que dijeron haber participado de su campaña para la reelección como edil.

No se trata solo de haber contratado a 417 personas, sino que además se los pasó a planta permanente nueve días antes de la asunción de Alberto Fernández. Este no es un dato menor, ya que, durante los últimos meses de la gestión, el propio Zeidán reclamaba públicamente al Gobierno Nacional que le habilitara partidas, porque la empresa ni siquiera figuraba en el Presupuesto proyectado para 2020.

Sin embargo, la justificación más importante que encuentra el nuevo interventor para decir que los contratos eran truchos, es que se hicieron ad referéndum del Ministerio de Energía, pero ningún ministro del macrismo le puso la firma.

La presentación penal está ahora en el Juzgado Federal 9, a cargo de Luís Rodríguez, el mismo que la semana pasada fue noticia por pedir un informe sobre las líneas telefónicas del ex ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren, y de la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, en la causa en la que se investigan supuestas negociaciones incompatibles que habrían beneficiado a la empresa Shell.