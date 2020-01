YCRT: Zeidán levantó su copa y saludó desde Buenos Aires

La minera estatal cerró un año para el olvido: la extracción de carbón se frenó hace 7 meses y el conflicto social estalló con denuncias de favores políticos de los hermanos Zeidán. En tanto, Nación aún no ha nombrado al nuevo interventor. En este escenario, Omar Zeidán hizo un brindis y saludó a los trabajadores.

El cierre de 2019 fue con sorpresa para los trabajadores de YCRT y los habitantes de la Cuenca Carbonífera ante el saludo de fin de año de Omar Zeidán para los empleados de la minera.

La compañía dio a conocer el saludo mediante sus redes sociales y aseguró que aún continúa siendo “interventor” de la minera. La sorpresiva aparición se dio en la delegación de Buenos Aires, mientras tanto en Río Turbio el año se ha cerrado con un yacimiento paralizado por más de 7 meses sin extraer carbón y reclamos de nacidos y criados que por más de 45 días cortaron la ruta y ocuparon la administración central de la empresa denunciando el ingreso de más de 400 personas de forma irregular.

En tanto, días atrás, La Opinión Austral entrevistó en exclusiva a Francisco Roldán, ex gerente de Relaciones Institucionales, y aseguró que ni bien asumió Alberto Fernández la presidencia del país, la intervención de Omar Zeidán hizo entrega formal de su mandato, por lo que hoy YCRT está a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación, conducida por el sanjuanino Alberto Hensel.

Asimismo, este medio supo que en la única carbonífera estatal del país se ha conformado un equipo de transición a cargo del Ing. Miguel Arancio Guzmán.

“Depende de ustedes”

Sin embargo, la empresa dio a conocer el “saludo de fin de año del interventor Omar Zeidán a los trabajadores”.

Con fecha de 31 de diciembre de 2019, la compañía sostuvo: “El interventor de YCRT Omar Faruk Zeidán realizó un brindis de fin de año en la delegación Buenos Aires, donde dedicó unas cálidas y motivadoras palabras al personal presente y hace extensivas a todos los trabajadores del yacimiento”.

“Quiero brindar porque este nuevo año los empleados más que nunca entiendan que son el motor fundamental de esta empresa, que de ustedes depende el futuro, no de la política. Los interventores cambiamos, pero los que van hacer grande a YCRT son ustedes con su trabajo. No paren de trabajar, capacítense, den todo lo que esté a su alcance y más, no se conformen nunca, trabajen porque es su trabajo y esfuerzo los que hicieron que nos pongamos en marcha”, expresó.

También alentó a los empleados a que “den lo mejor de ellos sin importar el color político del interventor de turno, que la política no debe ocuparles tiempo ni mucho menos intervenir en sus tareas, que sólo deben focalizarse en que YCRT sea una empresa sustentable”.

Para finalizar, dijo que “se sentía bendecido de haber sido interventor estos 4 años, en la empresa que su abuelo fue cocinero y su madrina secretaria de muchos interventores, que a pesar de los errores que se pudieron haber cometido YCRT se puso de pie, le demostró al país que se puede sacar carbón y que, lejos de cerrarse como se pretendía, se puso en marcha”.