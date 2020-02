La empresa YPF, de mayoría estatal, se propone “refundar los convencionales” con inversiones que tendrán incidencia en toda la Cuenca del Golfo San Jorge. A partir de la exploración secundaria y terciaria, la operadora planifica reducir el porcentaje de decline de los pozos maduros y así extender su vida útil.

En la actualidad, el 81 por ciento de su producción de hidrocarburos proviene de recursos convencionales. A su vez, la empresa de bandera podría ser clave para “regular” la producción en Vaca Muerta. En este contexto, en Santa Cruz se estudian cambios legislativos para fijar un horizonte más claro de inversiones.

Por Sebastián Premici

@spremici

El rol que vaya a tomar YPF será clave para el desarrollo energético del país, como también para mejoramiento del entramado productivo en toda la Cuenca del Golfo San Jorge y Austral. La reciente visita de su titular, Guillermo Nielsen, puso el foco en algo que será esencial para la región: la “refundación del convencional”, como lo definen dentro de la petrolera, a partir de una más eficiente explotación secundaria y terciaria.

A su vez, YPF debería ser la nave insignia para la producción en Vaca Muerta, una suerte de empresa reguladora del mercado que le marque las pautas de inversión al resto de las petroleras; es decir, salir de la lógica que indica que sólo el capital privado podría desarrollar los no convencionales, según la definición que brindó a La Opinión Austral el economista Miguel Cuervo, ex subsecretario de Combustibles durante el interinato de Eduardo Duhalde.

Durante los cuatro años de la Alianza Cambiemos, YPF se retiró de la inversión en recursos convencionales. En 2015, las erogaciones por los conceptos de exploración (incluida la secundaria) y explotación alcanzaron los 1.459 millones de dólares en el Golfo San Jorge contra 469 millones de inversión en 2018 (último dato oficial consolidado). Es decir, una caída del 67 por ciento.

Pero la merma fue mucho más drástica en Santa Cruz, ya que la empresa pasó de una inversión de 1.028 millones de dólares en 2015 a solamente 274 millones en 2018. Es decir un derrumbe del 73 por ciento. La desinversión registrada durante la Alianza Cambiemos estuvo acompañada por una merma en la producción de crudo en la Cuenca del Golfo San Jorge del 17 por ciento, aproximadamente. Al poner la lupa sólo en Santa Cruz, esa caída fue del 20 por ciento.

Estos datos contrastan con lo sucedido entre 2012 y 2015, período que coincidió con la recuperación de YPF por parte del Estado Nacional, acreedor del 51 por ciento de sus acciones. En ese breve período, la petrolera de bandera fue “la reguladora” del mercado.

En el rubro inversiones, el salto fue del 285 por ciento, al pasar de los 489 millones de dólares en 2012 a los 1.029 millones previo a la llegada del macrismo. Por ende, la producción también aumentó en un 7 por ciento.

¿Qué implican estos números? El rol del Estado (y por ende de YPF) es clave para el desarrollo energético del país, donde la explotación de hidrocarburos no debe ser vista solamente como parte de una ecuación financiera. Por eso será clave la letra chica del proyecto de ley que el Gobierno Nacional enviará al Congreso en donde se plantearán no sólo beneficios económicos para las operadoras (en recursos convencionales y shale) sino también para toda la cadena de valor, incluidas las pequeñas y medianas empresas proveedoras de servicios.

¿Qué significa refundar el “convencional?

Los recursos convencionales ocupan un lugar central en la operación de YPF. Según los números que se desprenden de su balance, el 81 por ciento de la producción de petróleo y el 51 por ciento de la generación de gas de la empresa proviene de los yacimientos convencionales. Del total de la producción secundaria de la operadora, el 55 por ciento proviene de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Los yacimientos convencionales de la región, con 100 años de producción, presentan una tasa de declino del 14 por ciento, y según las metas que se están fijando dentro de la compañía estatal, el objetivo sería reducir ese decline a un 8 por ciento. A esta estrategia es la que denominan, internamente, “la refundación del convencional”.

Para lograrlo, la operadora deberá invertir en tecnología y desplegar de manera masiva la recuperación terciaria. El desarrollo tecnológico es central. Hace un año y medio, menos del 20 por ciento de los pozos inyectores tenían telemetría. Actualmente, el 90 por ciento cuenta con esta tecnología que permite detectar desvíos de manera inmediata con el objetivo de corregirlos en el menor tiempo posible.

En el sector sostienen que de lograrse una disminución del 2 o 3 por ciento en la declinación básica de un campo maduro, podría revertirse o retrasarse el índice de madurez en 10 años.

Tras su paso por la región, Nielsen ratificó que las intenciones de la empresa estaban enfocadas, además de en Vaca Muerta, en los convencionales. El titular de la operadora marcó esta directriz luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que durante el macrismo “se habían enamorado de Vaca Muerta” para dejar de lado al resto de las producciones, algo que impactó de lleno en toda la Cuenca del Golfo San Jorge. Nielsen ingresó a la petrolera con el guión trazado por Miguel Gutiérrez, ex titular de YPF en la gestión macrista y rápidamente fue acomodándose a los lineamientos trazados por Nación.

En la actualidad, YPF posee 246 proyectos de convencionales que están bajo estudio para avanzar con la recuperación secundaria; en 2021 debería finalizarse el estudio de todos los bloques. Por otro lado, ya existen 67 proyectos en dónde se aplican nuevas formar de abordaje de los yacimientos lo que permitió mejorar el recupero, bajar la declinación, y retrasar el índice de madurez de los pozos.

En 2019, YPF inició su proyecto de producción por recuperación terciaria en la cuenca del Golfo San Jorge que contempló la instalación de cinco plantas en Chubut y dos en el norte de Santa Cruz, de las cuales 4 se encuentran en operación. Para este año, la empresa prevé poner en funcionamiento las 3 plantas restantes de polímeros e instalar 2 plantas complementarias para el tratamiento de agua. En Santa Cruz, el foco estará puesto en el Yacimiento Los Perales, mientras que en Chubut, en el Yacimiento Manantiales Behr.

Vaca Muerta

Esta enorme formación de recursos no convencionales que abarca distintas provincias –con epicentro en Neuquén – pretende ser erigida como la solución a todos los problemas financieros del país. El Gobierno nacional había adelantado que enviaría al Parlamento un proyecto de ley para “blindar Vaca Muerta”: beneficios impositivos para las operadoras, libre disponibilidad de divisas, jurisdicción extranjera en casos de litigio, etc. ¿Por qué habría que avanzar con tantas concesiones para traer inversores? ¿Es viable pensar a Vaca Muerta sólo como proveedora de dólares?

Alberto Fernández corrigió este rumbo al destacar que también se incentivarían las producciones convencionales; el proyecto que sólo apuntaba hacia Neuquén ahora abarcará a todo el sector, incluido el off shore. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué se puede o qué se debe hacer con Vaca Muerta?

El economista Miguel Cuervo, ex subsecretario de hidrocarburos en 2002, reconoce que el principal problema estructural del país es la restricción externa. Es decir, la falta de dólares. En este escenario, los sectores que pueden aportar divisas son el agropecuario, la minería, los hidrocarburos y la sustitución de importaciones industriales. Para este especialista, Vaca Muerta sería clave. ¿Pero a qué costo?

“Hay que desarrollar Vaca Muerta, el tema es cómo, porque a 7,5 dólares el millón de BTU (que es lo que se paga el gas en boca de pozo) no tiene ningún sentido, porque el costo de extracción en Argentina es de 3,1 dólares (promedio). Hay quienes sacan por debajo de tres y otros por encima. En Estados Unidos, el costo de extracción vale 2 dólares”, indicó Cuervo.

Luego de la recuperación de YPF en 2012 se fijaron los 7,5 dólares por millón de BTU con el objetivo de incentivar la producción. Y se logró. Durante los años macristas, la producción de gas sólo aumentó por el rendimiento de una empresa, Tecpetrol, la operadora del grupo Techint, a base de los subsidios que le había promedito la Nación a través de la Resolución 46.

Según Cuervo, para bajar esos 7,5 dólares por millón de BTU sin afectar contratos vigentes (para que nadie pueda imputar “inseguridad jurídica”), y que a su vez se pueda desarrollar Vaca Muerta con la celeridad que la restricción externa impone, la clave pasa por YPF.

“La empresa es del Estado Nacional en un 51 por ciento. Entonces usémosla. ¿Cómo es que si no viene un empresario de afuera no se puede producir en Vaca Muerta? Hay que usar YPF, de la misma manera en que se usaba en los ‘70 y ‘80, ¿quién descubrió Loma de la Lata? La mayor inversión, en no convencionales y convencionales, la tiene que hacer YPF. Y en el mismo sentido, debería dejar de aplicar recursos a la energía eólica”, agregó el especialista.

Si el costo de producción es de 3,1 dólares por millón de BTU, YPF podría marcar la pauta al vender el gas a un precio más bajo – ¿5 dólares?- y de esa manera regular el sector. La mayor producción de gas terminaría con las importaciones, y de esa manera se iría resolviendo parte del problema de restricción externa (falta de dólares). Este es el razonamiento de Cuervo. “Que los dólares que se necesiten para salir de la restricción lleguen vía YPF, a partir de la exportación de gas y la sustitución de importaciones de ese mismo recurso”, concluyó.

Claves

* El 81 % de la producción de hidrocarburos de YPF proviene de recursos convencionales

* YPF posee 246 proyectos de convencionales que están bajo estudio para avanzar con la recuperación secundaria.

* El 55 % de la recuperación secundaria corresponde a la Cuenca del Golfo San Jorge.

* Con inversiones en recuperación secundaria y terciaria, podría reducirse la tasa de declino de los pozos maduros.

* YPF debería ser clave en el desarrollo de Vaca Muerta.

* La provincia de Santa Cruz está estudiando cambios en su legislación para fijar horizontes consensuados de inversión.

Horizonte consensuado de inversiones

El derrotero de los últimos años de la empresa Sinopec sirve de prisma para comprender cuáles deberían ser los principales cambios en la legislación provincial vinculados a las prórrogas petroleras, horizontes de inversión y producción.

La semana pasada, funcionarios del Instituto de Energía de Santa Cruz, junto al vicegobernador Eugenio Quiroga y legisladores, afirmaron explícitamente que se buscará una nueva norma para el sector. Los ejes centrales de esos cambios pasarán por la posibilidad de trazar un horizonte de inversiones más previsible.

La desinversión de Sinopec se registra desde 2012 en adelante. Año a año redujo sus niveles de erogaciones, por ende también mermó la cantidad de petróleo producido. La información surge de las propias declaraciones juradas de la empresa presentadas ante la Secretaría de Energía de la Nación.

La prórroga de la concesión para la empresa china fue en 2010 por un plazo de 15 años (hasta 2025). En 2012, invirtió 412,15 millones de dólares, mientras que en 2018, sólo 48,13 millones. La caída fue del 88 por ciento. Esto tuvo su correlato en la cantidad de pozos en perforación y en los niveles de producción, con números en rojo desde 2012 en adelante.

Según datos del Instituto de Energía de Santa Cruz, los pozos en perforación, inyectores, gasíferos y petroleros de esta operadora eran de 129 en 2012, mientras que para 2018 habían descendido a 9. Lo mismo ocurrió con la producción: pasó de 1,9 millones de metros cúbicos (2012) a 1,03 millones el año pasado, una merma del 45 por ciento.

La empresa aduce que invirtió aproximadamente 2.000 millones de dólares en dos lustros, aunque su prórroga de concesión había sido por 15 años. En los primeros años después de la renegociación de su contrato concentró más del 80 por ciento de sus inversiones, es decir que generó mucho empleo al principio y luego empezó a declinar. Según los datos publicados por la Secretaría de Energía de Nación, sumado al análisis realizado por el IESA, queda en evidencia que el decline arrancó en 2012.

La caída en la cantidad de pozos en explotación no fue sólo para Sinopec, sino que abarcó al resto de las operadoras con asiento en Santa Cruz. Según datos de la Secretaría de Energía, en 2013 había 253 pozos en exploración, mientras que el año pasado, sólo 40. La caída fue del 84 por ciento.

En este contexto de conflicto con la operadora, y una merma de la producción dentro de esta jurisdicción como resultado del ciclo macrista, los funcionarios provinciales están estudiando algunos cambios en la legislación vinculada a las prórrogas de las concesiones, los cuales podrían adoptar como guía las modificaciones ya introducidas por la Ley nacional 27.007 sancionada en 2014.

¿Qué es lo que debería incluirse en primer lugar?

Un horizonte de inversiones consensuadas. Por ejemplo, la Cuenca del Golfo San Jorge es madura, es decir se sabe cuánto da cada pozo. Si el rendimiento son 5 o 6 metros cúbicos diarios y un pozo posee una vida de 8 años (esto dicho a modo de ejemplo), sobre esta información podría establecerse una ruta consensuada de inversiones que permitan mantener los niveles de producción y empleo en el largo plazo.

Es decir, no dejar todo librado a las decisiones de las operadoras, que hoy tienen la posibilidad de concentrar inversiones en un período corto de tiempo y luego adoptar una actitud más “pasiva” (desinversión), tal el caso de Sinopec.

Si la Ley 27.007 fijó las pautas para las prórrogas de concesiones, podría destacarse su artículo 6 que incluyó algunas especificaciones para la producción terciaria, otorgándoles a las provincias la posibilidad de aplicar algún grado de beneficios económicos para las operadoras que realicen este tipo de inversiones.