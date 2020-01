La empresa recibió un crédito internacional de hasta US$ 150 millones para el desarrollo y construcción del parque eólico Cañadón León ubicado en Santa Cruz. En forma coincidente, hoy están llegando a Puerto Deseado 33 aspas y 40 tramos de torre que permitirán completar el equipamiento para los 29 aerogeneradores que conformarán el parque.

La operación consiste en un crédito de BNP Paribas Fortis de hasta US$ 100 millones con garantía de Euler Hermes (agencia de crédito a la exportación de Alemania), y un préstamo de la U.S. International Development Finance Corporation (DFC, ex OPIC) por otros US$ 50 millones.

“Esta inversión de 160 millones de dólares, que cuenta con el apoyo de las entidades financieras antes mencionadas, es una clara señal de la capacidad de YPF para trabajar con los organismos crediticios de mayor exigencia del mercado, y demuestra también que estamos en un contexto de confianza hacia el futuro económico del país”, afirmó el presidente de la compañía Guillermo Nielsen.

Por su parte, el CEO de YPF LUZ, Martín Mandarano, se mostró “muy satisfecho por avanzar rápidamente con la obra de construcción del parque eólico Cañadón León y dar pasos concretos para generar energía eólica desde Santa Cruz para todos los argentinos”.

Cañadón León

Ubicado en Cañadón Seco, el parque se extiende por 1.870 hectáreas de superficie, con la construcción de su estación transformadora y línea de interconexión en 132kv, de 3 kilómetros aproximadamente de longitud, y otra línea de 50 kilómetros.

Está previsto que el Parque Eólico Cañadón León genere 120 MW de potencia de fuente renovable: 99 MW para el Mercado Eléctrico Mayorista adjudicado a través del programa RenovAR 2 y 21 MW para grandes usuarios, contribuyendo de esta forma con el desarrollo industrial y sustentable del país. La energía será equivalente a las necesidades de unos 150.000 hogares.

La obra incluye 29 aerogeneradores 4,2 MW cada uno, con una inversión total de US$ 160 millones, creando 400 empleos en etapa de construcción.