Sobre los dos pesa el repudio de los trabajadores. Desde el año pasado piden la renuncia de uno en el Samic y el otro fue declarado como persona no grata en YCRT y la Cuenca Carbonífera. Sin embargo, a un mes de la asunción del nuevo gobierno, siguen en sus puestos, aunque con comando a distancia.

*Por Sara Delgado

La situación de la empresa del carbón, sostén de las comunidades de la Cuenca, y del hospital de alta complejidad de El Calafate es delicada. Los problemas generados durante la pésima intervención que llevaron adelante los macristas Omar Zeidán en Río Turbio y Gastón Ortiz Maldonado en la villa turística, pusieron a los trabajadores y trabajadoras en un escenario de conflicto y desgaste permanente.

En el caso de Zeidán, el malestar que comenzó con los despidos y retiros ‘voluntarios’ llegó al punto de que en 2018 lo declarasen persona no grata, y que nuevamente sobre el cierre del año pasado el Concejo Deliberante volviese a declararse en este sentido.

Por el momento, Zeidán sigue al mando de YCRT.

Además, mientras los trabajadores de la empresa mantienen un reclamo por mejores condiciones de trabajo y de seguridad, en paralelo, hace ya dos meses más de 500 jóvenes de las comunidades cercanas a los socavones exigen una oportunidad laboral, conflicto que estalló cuando tras la derrota electoral de Cambiemos contrataran a unas 400 personas, según dicen, en su mayoría foráneas.

Por eso ayer ATE manifestó su descontento con que Zeidán siga al frente de la intervención. “Necesitamos tanto los obreros de YCRT y sus dependencias, como las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, cuyo eje económico central es el yacimiento minero, su ramal ferro industrial y terminales ferro portuarias, sumado el anhelo de poner en marcha el sueño pionero de mineros de la obra de la usina en base a nuestro carbón, que se trate con prioridad que la administración de YCRT por funcionarios del gobierno neoliberal de Cambiemos sea apartada de forma inmediata”, se lee.

“No queremos seguir perdiendo el tiempo con funcionarios que nos flexibilizaron, nos atrasaron y con quienes se rompió el vínculo”, sostuvo ATE sobre Zeidán.

Días atrás, la gobernadora Alicia Kirchner convocó a una reunión con distintos actores políticos vinculados a la mina para avanzar en un reclamo hacia el gobierno de Alberto Fernández para que designe al nuevo interventor, mientras que en el Congreso deberá discutirse la nueva figura legal de YCRT.

Justamente hoy se cumple un mes de la asunción de Fernández y todavía no hay novedades de quién reemplazará a Zeidán, que hace meses está en Buenos Aires.

“Los trabajadores del carbón no solamente pedimos que se vayan los que corresponde que ya no estén, sino que, además, manifestamos claramente que ya no queremos seguir perdiendo el tiempo con funcionarios que nos flexibilizaron, nos atrasaron y con quienes se rompió el vínculo de valores por acción de los mismos funcionarios que hasta hoy persisten, como en recaída”, agregaron además desde ATE.

El otro interventor macrista que brilla por su ausencia es Ortiz Maldonado, quien se sostiene en el cargo pese a que, desde el año pasado, los trabajadores autoconvocados le piden que se vaya.

Según el propio Maldonado declaró en estos días, es el ministerio que conduce Ginés González García el que le pide que no se vaya hasta que no esté su reemplazo. Lo que sucede es que mientras dice continuar al frente del hospital más grande de toda Santa Cruz, se encuentra a más de 2.000 kilómetros.

Los trabajadores y trabajadoras del Hospital Samic arrancaron el año 2020 con un paro, porque no habían cobrado el aguinaldo sino hasta este miércoles. Antes de eso, el Municipio donó alimentos para que pudiesen proveerles comida a los pacientes internados, a los que ya no les dan colaciones.

“Ortiz Maldonado hace un mes que fue a Buenos Aires”, manifestó la delegada del Samic Corina González.

La secretaria general de ATE de El Calafate, Corina González, dijo esta semana a Radio LU12 AM680 que “el licenciado Ortiz Maldonado hace un mes que fue a Buenos Aires, no sé si está de vacaciones o qué, pero no apareció más por el hospital, solamente da comunicaciones a través de los medios”.

En ese hospital, ayer anunció un paro UPCN y ATE podría sumarse por falta de fecha de cobro de salarios.