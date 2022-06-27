LA OPINIÓN ZONA NORTE
Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del lunes 27 de junio de 2022 Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina
Fernando Españón procesado por falsificar documentos públicos. *Estibadores bloquean Punta Quilla. *Fútbol femenino: torneo homenaje a Daniel Mercado. *Narcotráfico: dealers liberados. *G7: la agenda bilateral de Alberto Fernández.
#ParemosElBullying
¡TOMEMOS CONCIENCIA, SUMATE A NOSOTROS Y DIGAMOS BASTA AL ACOSO ESCOLAR!
FERNANDO ESPAÑÓN FUE PROCESADO Y EMBARGADO POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PÚBLICOS
RECLAMO EN PUNTA QUILLA
CONFLICTO PODRÍA AFECTAR AL RESTO DE LOS PUERTOS
LOS TRABAJADORES DE LA ESTIBA BLOQUEAN PUNTA QUILLA DESDE HACE UNA SEMANA, POR LA DECISIÓN DE LAS EMPRESAS SIPSA Y HANSEN DE DERIVAR SU BARCO A PUNTA LOYOLA. EL INTENDENTE NÉSTOR GONZÁLEZ LOS RECIBIÓ. ¿HABRÁ UNA MESA DE NEGOCIACIÓN?
CÓMO FUE EL MOVIMIENTO PRODUCTIVO DE LA MINERÍA, EL TURISMO Y LA PESCA EN PATAGONIA
TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO
SORPRESA Y HOMENAJE A DANIEL MERCADO
ES UNO DE LOS PROPULSORES DE LA ACTIVIDAD EN CALETA OLIVIA. LOS CLUBES ORGANIZARON UN TORNEO "RELÁMPAGO" Y, SIN QUE ÉL LO SEPA, LE PUSIERON SU NOMBRE. PARTICIPARON EQUIPOS DE TODA SANTA CRUZ.
TENÍAN MÁS DE 4 KG DE DROGA
DEALERS LIBERADOS POR "TENER HIJOS A CARGO"
ENVIADA ESPECIAL A ALEMANIA
ALBERTO CON AGENDA BILATERAL EN EL G7
SEGURIDAD
INCREMENTARON CONTROLES EN TODA LA ZONA NORTE
COMODORO RIVADAVIA
CREARÁN UN REGISTRO DE USUARIOS Y CULTIVADORES DE CANNABIS
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