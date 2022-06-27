LA OPINIÓN ZONA NORTE

Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del lunes 27 de junio de 2022 Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

Fernando Españón procesado por falsificar documentos públicos. *Estibadores bloquean Punta Quilla. *Fútbol femenino: torneo homenaje a Daniel Mercado. *Narcotráfico: dealers liberados. *G7: la agenda bilateral de Alberto Fernández.

Por La Opinión Zona Norte


#ParemosElBullying

¡TOMEMOS CONCIENCIA, SUMATE A NOSOTROS Y DIGAMOS BASTA AL ACOSO ESCOLAR!

 

FERNANDO ESPAÑÓN FUE PROCESADO Y EMBARGADO POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PÚBLICOS

 

RECLAMO EN PUNTA QUILLA

CONFLICTO PODRÍA AFECTAR AL RESTO DE LOS PUERTOS

LOS TRABAJADORES DE LA ESTIBA BLOQUEAN PUNTA QUILLA DESDE HACE UNA SEMANA, POR LA DECISIÓN DE LAS EMPRESAS SIPSA Y HANSEN DE DERIVAR SU BARCO A PUNTA LOYOLA. EL INTENDENTE NÉSTOR GONZÁLEZ LOS RECIBIÓ. ¿HABRÁ UNA MESA DE NEGOCIACIÓN?

 

CÓMO FUE EL MOVIMIENTO PRODUCTIVO DE LA MINERÍA, EL TURISMO Y LA PESCA EN PATAGONIA

 

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO

SORPRESA Y HOMENAJE A DANIEL MERCADO

ES UNO DE LOS PROPULSORES DE LA ACTIVIDAD EN CALETA OLIVIA. LOS CLUBES ORGANIZARON UN TORNEO "RELÁMPAGO" Y, SIN QUE ÉL LO SEPA, LE PUSIERON SU NOMBRE. PARTICIPARON EQUIPOS DE TODA SANTA CRUZ.

 

TENÍAN MÁS DE 4 KG DE DROGA

DEALERS LIBERADOS POR "TENER HIJOS A CARGO"

 

ENVIADA ESPECIAL A ALEMANIA

ALBERTO CON AGENDA BILATERAL EN EL G7

 

SEGURIDAD

INCREMENTARON CONTROLES EN TODA LA ZONA NORTE

 

COMODORO RIVADAVIA

CREARÁN UN REGISTRO DE USUARIOS Y CULTIVADORES DE CANNABIS

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